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Прокурор взыскал с зауральца 2 тысячи рублей за ложный вызов полиции
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Прокурор взыскал с зауральца 2 тысячи рублей за ложный вызов полиции 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
В Шумихе районный суд взыскал с местного жителя затраты, связанные с проверками по фактам заведомо ложных вызовов полиции. Установлено, что в Шумихе в течение двух лет с 2016 по 2018 годы мужчина напивался и звонил в полицию. Он сообщал о якобы совершенных в отношении него преступлениях, за что привлекался к административной ответственности по ст. 19.13 КоАП РФ (заведомо ложный вызов специализированных служб).
— Для проверок по данным фактам затрачены бюджетные деньги на бензин служебного автотранспорта и оплату труда участковых уполномоченных полиции. Прокурор Шумихинского района обратился в суд с иском в интересах Российской Федерации, — сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Мужчина должен выплатить 2000 рублей за все полицейские проверки.
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