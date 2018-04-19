Прокурор взыскал с зауральца 2 тысячи рублей за ложный вызов полиции

В Шумихе районный суд взыскал с местного жителя затраты, связанные с проверками по фактам заведомо ложных вызовов полиции. Установлено, что в Шумихе в течение двух лет с 2016 по 2018 годы мужчина напивался и звонил в полицию. Он сообщал о якобы совершенных в отношении него преступлениях, за что привлекался к административной ответственности по ст. 19.13 КоАП РФ (заведомо ложный вызов специализированных служб).

— Для проверок по данным фактам затрачены бюджетные деньги на бензин служебного автотранспорта и оплату труда участковых уполномоченных полиции. Прокурор Шумихинского района обратился в суд с иском в интересах Российской Федерации, — сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Мужчина должен выплатить 2000 рублей за все полицейские проверки.