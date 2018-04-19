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В Омске осудили преподавателя за похищение денег у студентки
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В Омске осудили преподавателя за похищение денег у студентки 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В Первомайском районном суде Омска завершились слушания по уголовному делу в отношении доцента факультета ветеринарной медицины аграрного университета. Её признали виновной в покушении на мошенничество.
Суд установил, что 11 мая 2017 года женщина потребовала деньги декану кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов за согласование им подтверждений публикаций по результатам научных исследований. Затем она получила от девушки 20 тысяч рублей и хотела потратить их на свои нужды.
«Распорядиться деньгами женщина не смогла, так как её деятельность была пресечена сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Омской области», — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Суд назначил наказание доценту в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства условно с испытательным сроком 1 год.
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