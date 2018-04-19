В Омске осудили преподавателя за похищение денег у студентки

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В Первомайском районном суде Омска завершились слушания по уголовному делу в отношении доцента факультета ветеринарной медицины аграрного университета. Её признали виновной в покушении на мошенничество.

Суд установил, что 11 мая 2017 года женщина потребовала деньги декану кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов за согласование им подтверждений публикаций по результатам научных исследований. Затем она получила от девушки 20 тысяч рублей и хотела потратить их на свои нужды.

Суд назначил наказание доценту в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства условно с испытательным сроком 1 год.