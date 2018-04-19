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Семейный бизнес черных лесорубов пресекли в Приангарье
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Семейный бизнес черных лесорубов пресекли в Приангарье 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
В Чунском районе Приангарья задержаны браться 50 и 53 лет, подозреваемые в организации незаконных вырубок лесных насаждений.
Во время обысков у братьев было обнаружено 4 единицы оружия. Также изъяты многочисленные бензопилы, автомобильная и тракторная техника, средства связи, денежные средства в размере 800 тысяч рублей. Обнаружено также 250 кубометров незаконно вырубленного леса. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, оценивается специалистами в полтора миллиона рублей.
По версии следствия, группа действовала продолжительное время. Были налажены каналы поставки леса, организовали его хранение и сбыт. Наиболее активные участники заключены под стражу. Расследование по выявлению других фактов рубок продолжается.
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