Семейный бизнес черных лесорубов пресекли в Приангарье

В Чунском районе Приангарья задержаны браться 50 и 53 лет, подозреваемые в организации незаконных вырубок лесных насаждений.

Во время обысков у братьев было обнаружено 4 единицы оружия. Также изъяты многочисленные бензопилы, автомобильная и тракторная техника, средства связи, денежные средства в размере 800 тысяч рублей. Обнаружено также 250 кубометров незаконно вырубленного леса. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, оценивается специалистами в полтора миллиона рублей.

По версии следствия, группа действовала продолжительное время. Были налажены каналы поставки леса, организовали его хранение и сбыт. Наиболее активные участники заключены под стражу. Расследование по выявлению других фактов рубок продолжается.