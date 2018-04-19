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Правда, что в Аксае полицейский шантажировал продавцов?
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Правда, что в Аксае полицейский шантажировал продавцов? 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Да, недавно в законную силу вступил приговор в отношении бывшего инспектора по делам несовершеннолетних ОМВД России по Аксайскому району.
Ближайшие три с половиной года он проведёт в колонии общего режима за нехитрую, в общем-то, схему незаконного обогащения.
Предприимчивый полицейский отправлял в мест­ные магазины подростков, выглядящих старше своих лет, за алкоголем. Как только бутылка оказывалась в руках несовершеннолетнего покупателя, появлялся инспектор и заявлял о проведении контрольной покупки.
Так как штраф за подобное правонарушение составляет более ста тысяч рублей, то продавцы старались уладить дело суммой чуть меньше. В конце концов один из предпринимателей решил наказать шантажиста и обратился за помощью в органы безопасности. В ходе спецоперации вымогателя в погонах задержали с поличным, возбудили уголовное дело и уволили из органов.
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