Правда, что в Аксае полицейский шантажировал продавцов?

Да, недавно в законную силу вступил приговор в отношении бывшего инспектора по делам несовершеннолетних ОМВД России по Аксайскому району.

Ближайшие три с половиной года он проведёт в колонии общего режима за нехитрую, в общем-то, схему незаконного обогащения.

Предприимчивый полицейский отправлял в мест­ные магазины подростков, выглядящих старше своих лет, за алкоголем. Как только бутылка оказывалась в руках несовершеннолетнего покупателя, появлялся инспектор и заявлял о проведении контрольной покупки.

Так как штраф за подобное правонарушение составляет более ста тысяч рублей, то продавцы старались уладить дело суммой чуть меньше. В конце концов один из предпринимателей решил наказать шантажиста и обратился за помощью в органы безопасности. В ходе спецоперации вымогателя в погонах задержали с поличным, возбудили уголовное дело и уволили из органов.