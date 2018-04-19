Ещё
В Иркутске вынесен приговор семейной паре, специализирующейся на мошенничествах в отношении пожилых граждан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Умные" ракеты Трампа прилетели в Россию
"Умные" ракеты Трампа прилетели в Россию

В Иркутске вынесен приговор семейной паре, специализирующейся на мошенничествах в отношении пожилых граждан 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
В Иркутске вынесен обвинительный приговор
28-летнему уроженцу республики Кабардино-Балкария и его 27–летней
супруге, которые причастны к совершению серии мошеннических действий на  территории областного центра. За непродолжительный период времени
злоумышленники путем обмана и злоупотребления доверием похитили у  пожилых граждан более миллиона рублей.
Уголовное дело по пяти эпизодам
мошеннических действий расследовалось следственной частью СУ  Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» по признакам
преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской
Федерации (Мошенничество).
Первые заявления в полицию начали
поступать в июле 2017 года. Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД  России «Иркутское» был проведен комплекс оперативно-розыскных
мероприятий, направленных на установление личностей подозреваемых, и  сбор необходимой доказательственной базы. В результате проделанной работы предполагаемые мошенники были задержаны.
Действовали фигуранты, как правило, по  заранее отработанной схеме. Как было установлено в ходе следствия и  судебного разбирательства, подсудимые с ребёнком на руках, имея умысел
на хищение денежных средств у лиц пожилого возраста путем обмана,
обращались к ним с просьбой занять на непродолжительное время деньги,
которые якобы были необходимы для растаможивания товара на таможне. В  результате граждане пожилого возраста, проникнувшись к семейной паре с  маленьким ребенком, передавали им свои сбережения. В некоторых случаях,
получив деньги, злоумышленники в качестве залога оставляли пожилым
гражданам купюры «банка приколов».
В настоящий момент Кировским районным
судом города Иркутска вынесены обвинительные приговоры. Глава семейства
приговорен к 5 годам лишения свободы, его супруге назначено наказание в  виде 3 лет лишения свободы. Известно, что ранее подсудимый уже попадал в  поле зрения правоохранительных органов за совершения аналогичного
имущественного преступления.
Хот: последние новости
В Иркутской области расследуется уголовное дело по факту мошенничества с земельными участками в поселке Молодежный В Зиме сотрудники патрульно-постовой службы задержали находившегося в федеральном розыске мужчину В Иркутской области полицейские пресекли деятельность группы нелегальных рубщиков леса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию399
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»338
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля93
Германия просит освободить ее от санкций против России64
Путин ввел новую меру пресечения311
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:29
Разрядки не будет: санкции могут ввести в любой момент
Экономика Статьи
01:09
Германия просит освободить ее от санкций против России
В мире
04:21
Роскомнадзор изменит тактику с Telegram
Интернет Личный счет
01:06
США опасаются ядерного ответа России и Китая
В мире Статьи
03:56
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию
Оружие В мире
02:51
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»
В мире Армия
00:38
Генетик объяснил результат ДНК-экспертизы Мишулиной
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение