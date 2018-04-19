В Иркутске вынесен приговор семейной паре, специализирующейся на мошенничествах в отношении пожилых граждан

Иркутске вынесен обвинительный приговор

супруге, которые причастны к совершению серии мошеннических действий на территории областного центра. За непродолжительный период времени

злоумышленники путем обмана и злоупотребления доверием похитили у пожилых граждан более миллиона рублей.

Уголовное дело по пяти эпизодам

мошеннических действий расследовалось следственной частью СУ Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» по признакам

преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской

Федерации (Мошенничество).

Первые заявления в полицию начали

поступать в июле 2017 года. Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Иркутское» был проведен комплекс оперативно-розыскных

мероприятий, направленных на установление личностей подозреваемых, и сбор необходимой доказательственной базы. В результате проделанной работы предполагаемые мошенники были задержаны.

Действовали фигуранты, как правило, по заранее отработанной схеме. Как было установлено в ходе следствия и судебного разбирательства, подсудимые с ребёнком на руках, имея умысел

на хищение денежных средств у лиц пожилого возраста путем обмана,

обращались к ним с просьбой занять на непродолжительное время деньги,

которые якобы были необходимы для растаможивания товара на таможне. В результате граждане пожилого возраста, проникнувшись к семейной паре с маленьким ребенком, передавали им свои сбережения. В некоторых случаях,

получив деньги, злоумышленники в качестве залога оставляли пожилым

гражданам купюры «банка приколов».

В настоящий момент Кировским районным

судом города Иркутска вынесены обвинительные приговоры. Глава семейства

приговорен к 5 годам лишения свободы, его супруге назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Известно, что ранее подсудимый уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершения аналогичного

имущественного преступления.