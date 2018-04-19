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В Приморье осудили женщину за торговлю алкоголем без лицензии
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В Приморье осудили женщину за торговлю алкоголем без лицензии 

Prim.News 1 час назад
Фото: Vladnews.ru
Ранее подсудимая получала предупреждения.
Артемовским городским судом постановлен приговор в отношении местной жительницы, которая признана в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции).
Как установлено в судебном заседании, преступные деяния совершены местной предпринимательницей, которая ранее привлекалась к административной ответственности за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции в виде предупреждения.
Несмотря на это, достоверно зная, что деятельность по розничной продаже такой продукции осуществляется на основании специального разрешения (лицензии), в период с декабря 2017г. по январь 2018г. фигурантка с целью незаконного обогащения вновь без лицензии занималась реализацией алкогольной и спиртосодержащей продукции в торговом павильоне по ул. Вокзальная в г. Артеме.
Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей за содеянное 3 месяца исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработной платы, применив к назначенному наказанию правила ст. 73 УК РФ, установив испытательный срок 6 месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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