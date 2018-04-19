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Владелец «Lada Vesta» из Пензы не дождался купленных в Сети автозапчастей
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Владелец «Lada Vesta» из Пензы не дождался купленных в Сети автозапчастей 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Пензе возбуждено уголовное дело по факту Интернет-мошенничества. С заявлением в одно из местных отделений полиции обратился 27-летний житель областного центра. Молодой человек рассказал стражам порядка, что на популярном сайте бесплатных объявлений обнаружил пользователя, который продавал запчасти к автомобилю марки «Lada Vesta». Предложение его заинтересовало, и он позвонил по контактному телефону.
«Неизвестный пояснил, что для приобретения товара необходимо перечислить 4 800 рублей на счет банковской карты. Заявитель перевел запрашиваемую сумму, но товар до сих пор не получил, а телефон незнакомца отключен. Полицейским гражданин пояснил, что знал о подобных способах обмана», — сообщает пресс-служба Управления МВД России по Пензенской области.
В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
Напомним, ранее еще один автомобилист из Пензы стал жертвой мошенника с сайта объявлений. Молодой человек заплатил 30 тысяч рублей за «виртуальные» покрышки.
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