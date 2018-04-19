Владелец «Lada Vesta» из Пензы не дождался купленных в Сети автозапчастей

Пензе возбуждено уголовное дело по факту Интернет-мошенничества. С заявлением в одно из местных отделений полиции обратился 27-летний житель областного центра. Молодой человек рассказал стражам порядка, что на популярном сайте бесплатных объявлений обнаружил пользователя, который продавал запчасти к автомобилю марки «Lada Vesta». Предложение его заинтересовало, и он позвонил по контактному телефону.

«Неизвестный пояснил, что для приобретения товара необходимо перечислить 4 800 рублей на счет банковской карты. Заявитель перевел запрашиваемую сумму, но товар до сих пор не получил, а телефон незнакомца отключен. Полицейским гражданин пояснил, что знал о подобных способах обмана», — сообщает пресс-служба Управления МВД России по Пензенской области

В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, ранее еще один автомобилист из Пензы стал жертвой мошенника с сайта объявлений. Молодой человек заплатил 30 тысяч рублей за «виртуальные» покрышки.