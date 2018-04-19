В Красноярском крае перед судом предстал мужчина, обвиняемый в мошенничестве на 18 миллионов рублей

На основании материалов уголовного дела, расследованного сотрудниками МУ МВД России «Красноярское», суд вынес приговор 52-летнему мужчине, обвиняемому в мошенничестве на 18 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела полицейскими установлено, что в период с 2011 по 2015 года 52-летний мужчина брал у своих знакомых крупные суммы денежных средств под предлогами оказания помощи в приобретении земельного участка по выгодной цене и открытия совместного бизнеса в сфере грузоперевозок. В установленные сроки мужчина своих обязательств не выполнил, перестал отвечать на телефонные звонки и сменил местожительство. Полученные деньги он потратил на личные нужды. Потерпевшими признаны 8 человек, сумма ущерба составила около 18 миллионов рублей.

В отношении мужчины следователями МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».