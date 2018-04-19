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Преступная группировка совершила во Владивостоке разбой с использованием псевдо-оружия
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Преступная группировка совершила во Владивостоке разбой с использованием псевдо-оружия
Primpress
26 минут назад
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Primpress
Приговором Первомайского районного суда
города Владивостока
пятеро жителей краевого центра признаны виновными в совершении разбоя, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры
Приморского края
.
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