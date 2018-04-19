Пьяный нижегородец ударил полицейского головой и поджег отделение

Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Дивеевского района, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти.

Вечером в полицейский участок был доставлен неоднократно судимый мужчина, задержанный за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Находясь в отделе полиции, он зажигалкой поджег информационные брошюры. Помощник оперативного дежурного потушил огонь, но в ответ нарушитель ударил его головой в лицо.

Следователями устанавливаются все обстоятельства правонарушения. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, нижегородцу, избившему полицейского в метро, грозит психбольница.