Пьяный нижегородец ударил полицейского головой и поджег отделение 

Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Дивеевского района, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти.
Как рассказали агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области, происшествие случилось 9 апреля.
Вечером в полицейский участок был доставлен неоднократно судимый мужчина, задержанный за появление в общественных местах в состоянии опьянения.
Находясь в отделе полиции, он зажигалкой поджег информационные брошюры. Помощник оперативного дежурного потушил огонь, но в ответ нарушитель ударил его головой в лицо.
Следователями устанавливаются все обстоятельства правонарушения. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, нижегородцу, избившему полицейского в метро, грозит психбольница.