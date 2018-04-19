Житель Красноярского края сдал в ломбард телефон друга

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по краю, 18-летний парень попросил у знакомого мобильное устройство с целью выйти в Интернет. Однако возвращать телефон владельцу он не стал, а сдал его в ломбард, а вырученные средства потратил на собственные нужды. Потерпевший, не дождавшись возвращения смартфона, обратился в полицию. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.

Полицейским удалось не только задержать злоумышленника, но и отдать потерпевшему похищенное имущество. За мошенничество молодому человеку грозит до 5 лет тюрьмы. В ближайшее время он предстанет перед судом.