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Житель Красноярского края сдал в ломбард телефон друга
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Житель Красноярского края сдал в ломбард телефон друга 

АиФ Красноярск 46 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярском крае житель Назарово одолжил у друга телефон, чтобы сдать его в ломбард.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по краю, 18-летний парень попросил у знакомого мобильное устройство с целью выйти в Интернет. Однако возвращать телефон владельцу он не стал, а сдал его в ломбард, а вырученные средства потратил на собственные нужды. Потерпевший, не дождавшись возвращения смартфона, обратился в полицию. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.
Полицейским удалось не только задержать злоумышленника, но и отдать потерпевшему похищенное имущество. За мошенничество молодому человеку грозит до 5 лет тюрьмы. В ближайшее время он предстанет перед судом.
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