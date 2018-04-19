Молодая пермячка сняла деньги с кредитной карты знакомой 

Жительница Перми сняла деньги с кредитки знакомой.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в отдел полиции Свердловского района Управления МВД России по г. Перми обратилась 43-летняя женщина. Она рассказала, что с её кредитной карты неизвестный снял более 32 тысяч рублей. Полицейским удалось быстро обнаружить подозреваемую. Выяснилось, что деньги с карты сняла ранее судимая 29-летняя жительница посёлка Звездный. Она была у женщины в гостях. Воспользовавшись тем, что хозяйка квартиры отвлеклась, девушка украла у неё карту, с которой сняла деньги. По факту кражи возбуждено уголовное дело.