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Молодая пермячка сняла деньги с кредитной карты знакомой
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Молодая пермячка сняла деньги с кредитной карты знакомой 

АиФ Пермь 44 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Жительница Перми сняла деньги с кредитки знакомой.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в отдел полиции Свердловского района Управления МВД России по г. Перми обратилась 43-летняя женщина. Она рассказала, что с её кредитной карты неизвестный снял более 32 тысяч рублей. Полицейским удалось быстро обнаружить подозреваемую. Выяснилось, что деньги с карты сняла ранее судимая 29-летняя жительница посёлка Звездный. Она была у женщины в гостях. Воспользовавшись тем, что хозяйка квартиры отвлеклась, девушка украла у неё карту, с которой сняла деньги. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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