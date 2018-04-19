Полиция задержала четырех сотрудников камчатского банка

Москве и "Задерживали злоумышленников одновременно в нескольких городах — Петропавловске-Камчатском Калининграде . В состав группы входили 62-летний директор филиала банка, его 48-летний заместитель, 39-летний владелец группы компаний, в состав которой входит кредитное учреждение, а также его доверенное лицо", — отметили в пресс-службе.

Злоумышленники на протяжении нескольких лет на основании подложных документов осуществляли выдачу заведомо невозвратных кредитов. В итоге похитили более 4 млрд рублей.

В УМВД корреспонденту ТАСС отказались уточнить название банка, сославшись на тайну следствия.

В рамках расследования уголовных дел, возбужденных следственной частью Следственного управления УМВД России по Камчатскому краю по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") и ч. 2 ст. 201 ("Злоупотребление полномочиями") Уголовного кодекса РФ, в отношении трех фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Четвертого поместили судом под домашний арест.