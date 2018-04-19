Начальник ГУ МВД по НСО Стерликов проверил Тогучин

Говоря о криминальной ситуации, генерал-лейтенант полиции отметил увеличение количества преступлений в Новосибирской области . На фоне снижения числа разбоев и грабежей, больше совершено мошенничеств и других преступлений против собственности. Выросло число преступлений, совершенных ранее судимыми и несовершеннолетними.

«Это свидетельствует о недостаточности профилактических мер, — подчеркнул Юрий Стерликов . — На территории Тогучинского района на 10% сократился массив совершенных преступлений, на треть выросла их раскрываемость. Вместе с тем, возрос уровень преступности в общественных местах и на улицах. Многие региональные показатели уголовной статистики характерны и для вашего района в частности».

Особое внимание Юрий Стерликов уделил деятельности уголовного розыска, службы участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних. Превентивные меры воздействия на криминогенную среду — профилактика правонарушений и преступлений, получение информации о готовящихся уголовно наказуемых деяниях и лицах, которые их замышляют, — невозможны без взаимодействия этих служб.

Глава регионального полицейского ведомства потребовал активизировать работу по защите экономического сектора. В Тогучинском районе развивается производство строительных материалов, он богат сельхозугодиями, полезными ископаемыми и биоресурсами. По его территории проходят федеральная автодорога и железнодорожная ветка, обеспечивающие значительные внутри— и межрегиональные миграционные потоки. Эти факторы напрямую влияют на криминальную обстановку.