В Чунском районе Приангарья задержали черных лесорубов

Сотрудники правоохранительных органов пресекли нелегальную рубку леса в Чунском районе Приангарья на сумму 1,5 млн рублей. Черными лесорубами оказались двое братьев. В домах подозреваемых уже проведены обыски. В результате, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, были обнаружены четыре единицы оружия, многочисленные бензопилы, автомобильную и тракторную технику, средства связи, а также деньги в размере 800 тысяч рублей, которые, что вероятней всего, добыты незаконным путем. Кроме того, у мужчин изъято около 250 кубометров похищенного леса.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: pxhere.com.