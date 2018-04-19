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В Чунском районе Приангарья задержали черных лесорубов
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В Чунском районе Приангарья задержали черных лесорубов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сотрудники правоохранительных органов пресекли нелегальную рубку леса в Чунском районе Приангарья на сумму 1,5 млн рублей. Черными лесорубами оказались двое братьев. В домах подозреваемых уже проведены обыски. В результате, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, были обнаружены четыре единицы оружия, многочисленные бензопилы, автомобильную и тракторную технику, средства связи, а также деньги в размере 800 тысяч рублей, которые, что вероятней всего, добыты незаконным путем. Кроме того, у мужчин изъято около 250 кубометров похищенного леса.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.
Фото: pxhere.com.
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