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Под Ульяновском дебошир бил жену, вызвали полицию — избил и ее
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Под Ульяновском дебошир бил жену, вызвали полицию — избил и ее 

АиФ — Ульяновск 14 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
В райцентре Ишеевка 35-летний нетрезвый местный житель избил сотрудницу полиции, приехавшую по вызову его жены, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Ульяновской области. Мужчине предъявлено обвинение.
Это произошло 19 февраля 2018 года в рабочем поселке Ишеевка — административном центре Ульяновского района. Обвиняемый устроил скандал, а затем напал с кулаками на свою жену. Та вынуждена была позвонить в полицию. По вызову приехала женщина-сотрудник местного подразделения МВД и потребовала от нарушителя прекратить свои хулиганские действия, а также помогла пострадавшей вывести детей из дома. В ответ дебошир стал угрожать ей ножом, потом нанес несколько ударов руками. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Расследование завершено, дело направлено в суд.
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