В Иркутской области полицейские пресекли деятельность группы нелегальных рубщиков леса

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области вместе с коллегами из отдела МВД России по Чунскому району и следователями ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области при поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области пресекли криминальную деятельность организованной группы нелегальных вырубщиков леса в Чунском районе Приангарья.

По версии следствия, организаторами незаконного бизнеса являются 2 брата 50 и 53 лет. Им вменяется совершение сразу нескольких преступлений, квалифицируемых по статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений».

При проведении обысков по местам жительства задержанных оперативники и следователи обнаружили 4 единицы оружия, многочисленные бензопилы, автомобильную и тракторную технику, средства связи, денежные средства в размере 800 тысяч рублей, предположительно добытые незаконным путём, а также документацию, подтверждающую противоправную деятельность фигурантов уголовного дела.

Изъято около 250 кубометров похищенного леса. По оценкам специалистов, сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила порядка полутора миллионов рублей.

Наиболее активным участникам группы по ходатайству следствия судом избрана мера заключения в виде заключения под стражу

По мнению следователей, группа действовала в течение длительного времени. Злоумышленники наладили каналы поставки леса, организовали его хранение и сбыт. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление других участников деятельности и выявления дополнительных фактов рубок.