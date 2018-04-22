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В Иркутской области организатор преступного сообщества «черных» лесорубов предстанет перед судом
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В Иркутской области организатор преступного сообщества «черных» лесорубов предстанет перед судом 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Байкал24.ru
«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Иркутской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении организатора преступного сообщества», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как сообщалось ранее, лидер организации, а также активные участники заключены под стражу в сентябре 2015 года. Тогда сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии выявлен и пресечен крупный канал криминального оборота древесины, начиная от ее заготовки до транспортировки, переработки и реализации на теневом рынке.
«Проведен ряд обысков в жилищах фигурантов, на железнодорожных тупиках и местах переработки и отгрузки древесины. Изъято 17 единиц автотранспорта, в том числе лесозаготовительной техники, а также незаконно заготовленная древесина, документы и другие вещественные доказательства, имеющие значение для расследования уголовного дела», — добавила Ирина Волк.
Уголовные дела возбуждены в отношении 30 человек, в том числе бывшего сотрудника Иркутского лесничества. Следствием установлено, что на счету задержанных 12 незаконных рубок, общий ущерб от которых превысил 18 миллионов рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела по части 1 статьи 210 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлены в Иркутский районный суд для рассмотрения по существу.
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