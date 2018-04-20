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Организованная группа незаконных лесозаготовителей предстанет перед судом в Иркутской области
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Организованная группа незаконных лесозаготовителей предстанет перед судом в Иркутской области 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 17 часов назад
Следственным управлением Межмуниципального управления МВД России «Братское» окончено расследование уголовного дела о деятельности организованной группы «чёрных» лесорубов.
В начале августа прошлого года в окрестностях города Вихоревки сотрудники уголовного розыска МУ МВД РФ «Братское» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили нелегальную заготовку древесины. Группа правонарушителей была задержана полицией на месте рубки с поличным. В дальнейшем на территории Вихоревского участкового лесничества обнаружено ещё четыре рубки, осуществлённые этими же заготовителями.
Одновременно установлены организаторы — двое жителей Вихоревки, а также другие участники незаконной деятельности. Все граждане имели опыт работы в этой области, располагали техникой и связями, которые способствовали профессиональной лесозаготовке и дальнейшей реализации деловой древесины.
В ходе обысков и осмотров мест незаконных рубок были изъяты автомобили, пилы, древесина, телефоны и сим-карты, а также различная документация, в том числе, товарно-транспортные накладные.
Следствием установлено, что лес вывозился с деляны исключительно в ночное время, машину сопровождал один из участников группы, оповещавший о возможных постах полиции.
Общий материальный ущерб от их противоправной деятельности исчисляется суммой порядка 2,5 миллиона рублей. Уничтожены лесные ресурсы на площади более чем 600 гектаров.
Восьми фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Братский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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