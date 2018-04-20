Организованная группа незаконных лесозаготовителей предстанет перед судом в Иркутской области

Следственным управлением Межмуниципального управления МВД России «Братское» окончено расследование уголовного дела о деятельности организованной группы «чёрных» лесорубов.

В начале августа прошлого года в окрестностях города Вихоревки сотрудники уголовного розыска МУ МВД РФ «Братское» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили нелегальную заготовку древесины. Группа правонарушителей была задержана полицией на месте рубки с поличным. В дальнейшем на территории Вихоревского участкового лесничества обнаружено ещё четыре рубки, осуществлённые этими же заготовителями.

Одновременно установлены организаторы — двое жителей Вихоревки, а также другие участники незаконной деятельности. Все граждане имели опыт работы в этой области, располагали техникой и связями, которые способствовали профессиональной лесозаготовке и дальнейшей реализации деловой древесины.

В ходе обысков и осмотров мест незаконных рубок были изъяты автомобили, пилы, древесина, телефоны и сим-карты, а также различная документация, в том числе, товарно-транспортные накладные.

Следствием установлено, что лес вывозился с деляны исключительно в ночное время, машину сопровождал один из участников группы, оповещавший о возможных постах полиции.

Общий материальный ущерб от их противоправной деятельности исчисляется суммой порядка 2,5 миллиона рублей. Уничтожены лесные ресурсы на площади более чем 600 гектаров.