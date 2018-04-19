Безработный житель Уссурийска переправил 237 тысяч долларов в ОАЭ

Безработный житель Уссурийска совершил денежные переводы на счет иностранной компании, находящейся в ОАЭ . Против него возбуждено уголовное дело.

Мужчина дважды переводил валюту, полученную от неких граждан, за якобы ввозимые в Россию автомобили Mersedens-Benz. Общая сумма платежей составила 237 тысяч долларов США (15,65 млн рублей), сообщает ИА UssurMedia.

Уссуриец предоставлял в банк поддельные инвойсы на автомобили и заявления с заведомо недостоверной информацией о назначении переводов.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

С начала года Уссурийская таможня задержала контрафактные товары на общую сумму около 250 млн рублей.