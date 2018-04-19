Безработный житель Приморья может лишиться свободы из-за иностранной компании

Факты незаконного перевода за границу иностранной валюты в крупном размере были выявлены Дальневосточной оперативной таможней (ДВОТ)., сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ведоство.

Денежные переводы на счет иностранной компании, находящейся в ОАЭ , были совершены безработным жителем Уссурийска . Общая сумма платежей составила 237 тысяч долларов США, что эквивалентно 15,65 миллионов рублей.

Сотрудникамии оперативно-розыскного отдела ДВОТ было установлено, что в банк мужчина предоставлял поддельные инвойсы на автомобили и заявления с заведомо недостоверной информацией об основаниях, целях и назначении переводов.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Ему грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом в один миллион рублей.