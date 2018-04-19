Ещё
Безработный житель Приморья может лишиться свободы из-за иностранной компании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Безработный житель Приморья может лишиться свободы из-за иностранной компании 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Факты незаконного перевода за границу иностранной валюты в крупном размере были выявлены Дальневосточной оперативной таможней (ДВОТ)., сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ведоство.
Денежные переводы на счет иностранной компании, находящейся в ОАЭ, были совершены безработным жителем Уссурийска. Общая сумма платежей составила 237 тысяч долларов США, что эквивалентно 15,65 миллионов рублей.
Сотрудникамии оперативно-розыскного отдела ДВОТ было установлено, что в банк мужчина предоставлял поддельные инвойсы на автомобили и заявления с заведомо недостоверной информацией об основаниях, целях и назначении переводов.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Ему грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом в один миллион рублей.
Primpress: последние новости
Приморские полицейские пришли на помощь женщине, которую похитил бывший муж Гаражные воры из Владивостока украли имущество на миллион рублей Житель Приморья ответит за ложное сообщение о готовящемся взрыве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»139
ФРГ отказывается от новых санкций против России13
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля62
Сирия передала РФ неразорвавшиеся ракеты9
Путин ввел новую меру пресечения226
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение