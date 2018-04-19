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Полиция Марокко изъяла 6,2 тонны марихуаны
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Полиция Марокко изъяла 6,2 тонны марихуаны 

ИА Синьхуа 1 час назад
Рабат, 19 апреля /Синьхуа/ — Полиция Марокко изъяла 6,2 тонны марихуаны массой в ходе антинаркотической операции в городе Надор на северо-востоке страны. Об этом заявила в среду Служба национальной безопасности Марокко.
В коммюнике говорится, что полиция провела операцию в Надоре и пригородах, обнаружив 6,2 тонны марихуаны и задержав 10 подозреваемых.
Правоохранители также изъяли холодное оружие и шесть автомобилей. По итогам предварительного расследования, подозреваемые использовали эти транспортные средства для доставки наркотиков.
Некоторые области Марокко являются важными районами производства марихуаны. Большая часть наркотиков вывозится в Европу через Средиземное море. —0—
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