Полиция Марокко изъяла 6,2 тонны марихуаны

Рабат , 19 апреля / Синьхуа / — Полиция Марокко изъяла 6,2 тонны марихуаны массой в ходе антинаркотической операции в городе Надор на северо-востоке страны. Об этом заявила в среду Служба национальной безопасности Марокко.

В коммюнике говорится, что полиция провела операцию в Надоре и пригородах, обнаружив 6,2 тонны марихуаны и задержав 10 подозреваемых.

Правоохранители также изъяли холодное оружие и шесть автомобилей. По итогам предварительного расследования, подозреваемые использовали эти транспортные средства для доставки наркотиков.

Некоторые области Марокко являются важными районами производства марихуаны. Большая часть наркотиков вывозится в Европу через Средиземное море. —0—