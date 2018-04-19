Разъяренная толпа устроила «суд Линча» и бросила насильника в клетку с крокодилами 

Разгневанные горожане потребовали у полиции выдать преступника, чтобы расправиться с ним собственноручно.
В Мексике, в городе Оахака, местные жители совершили самосуд над мужчиной, подозреваемым в изнасиловании молодой девушки, сообщает телеканал «360» с отсылкой на местные СМИ.
Однако дальше полицейского участка 20-летний преступник так и не смог уйти: с ним расправились местные жители.
Родные и близкие пострадавшей собрали толпу из 50 человек и направились прямо к зданию полиции.
Опасаясь погромов, полицейские приняли решение отпустить подсудимого.
Тогда толпа набросилась на молодого человека и жестоко его избила. Однако этого наказания показалось им мало, и горожане бросили насильника в клетке с крокодилами.
Полицейским удалось подавить бунт и спасти молодого человека.
В серьезными травмами он был доставлен в местную больницу.