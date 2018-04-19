Разъяренная толпа бросила насильника на съедение крокодилам

В мексиканском городе Сан-Франциско-Ихуатлан, штат Оахака, подозреваемого в изнасиловании бросили в вольер с крокодилами. Об этом сообщает издание Newsweek.

20-летнего мужчину задержали по подозрению в изнасиловании. Кроме того, он обвинялся в сексуальном насилии в отношении двух других женщин. Одну из них он пытался убить, когда та оказала сопротивление.

Через несколько минут после ареста возле отделения полиции собралась толпа, требующая линчевать подозреваемого. Разъяренные люди ворвались в тюрьму и вытащили задержанного из камеры. Сотрудники полиции пытались успокоить собравшихся, но их не слушали.

Толпа притащила мужчину в ближайший парк. Его раздели до трусов, избили, а затем бросили в вольер, где содержатся два крокодила. Его спасли полицейские.

Хотя рептилии не успели добраться до мужчины, он получил серьезные травмы во время избиения. Его отвезли в больницу в бессознательном состоянии. У палаты выставили охрану на тот случай, если возмущенная толпа вернется.