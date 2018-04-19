Житель Приморья ответит за ложное сообщение о готовящемся взрыве

В отношении жителя села Камень-Рыболов, который сообщил в дежурную часть отдела полиции о готовящемся в районной поликлинике взрыве, дознавателем отдела МВД России по Хорольскому району окончено производство уголовного дела, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Хорольскому району.

38-летний мужчина, находясь у здания КГБУЗ «Хорольская центральная районная больница» в селе Хороль, позвонил в дежурную часть полиции и сделал заведомо ложное сообщение о том, что здание поликлиники заминировано. Следственно-оперативная группа осмотрела весь комплекс зданий Хорольской центральной районной больницы, взрывных устройств обнаружено не было.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа, либо лишения свободы сроком до трех лет.