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Приморские полицейские пришли на помощь женщине, которую похитил бывший муж
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Приморские полицейские пришли на помощь женщине, которую похитил бывший муж 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Следсвтенными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Спасска-Дальнего, который похитил свою бывшую супругу, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Приморскому краю.
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