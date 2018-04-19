Сотрудники камчатского банка похитили более 4 млрд рублей

Камчатская полиция задержала четырех сотрудников банка, которых подозревают в злоупотреблении полномочиями. На протяжении нескольких лет они украли свыше четырех миллиардов рублей, сообщили в пресс‐службе краевого главка МВД.

В состав группы входили 62-летний директор филиала банка и его 48-летний заместитель. Вместе с 39-летним владельцем группы компаний, в состав которой входит кредитное учреждение, и его доверенным лицом они разработали схему, нарушающую порядок кредитования. Используя подложные документы, мошенники выдавали заведомо невозвратные кредиты, обращая часть средств в свою пользу.

Москве и Подозреваемых задерживали одновременно в нескольких городах — Петропавловске-Камчатском Калининграде , при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии.

В рамках расследования уголовных дел по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление полномочиями» три фигуранта сейчас находятся под подпиской о невыезде. Еще один по решению суда помещен под домашний арест.