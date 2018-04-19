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Сотрудники камчатского банка похитили более 4 млрд рублей
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Сотрудники камчатского банка похитили более 4 млрд рублей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Камчатская полиция задержала четырех сотрудников банка, которых подозревают в злоупотреблении полномочиями. На протяжении нескольких лет они украли свыше четырех миллиардов рублей, сообщили в пресс‐службе краевого главка МВД.
В состав группы входили 62-летний директор филиала банка и его 48-летний заместитель. Вместе с 39-летним владельцем группы компаний, в состав которой входит кредитное учреждение, и его доверенным лицом они разработали схему, нарушающую порядок кредитования. Используя подложные документы, мошенники выдавали заведомо невозвратные кредиты, обращая часть средств в свою пользу.
Подозреваемых задерживали одновременно в нескольких городах — Петропавловске-Камчатском, Москве и Калининграде, при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии.
В рамках расследования уголовных дел по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление полномочиями» три фигуранта сейчас находятся под подпиской о невыезде. Еще один по решению суда помещен под домашний арест.
Накануне был задержан бывший главный архитектор Краснодара, экс-директор департамента архитектуры и градостроительства Игорь Мазурок. Его подозревают в получении личной выгоды за счет занимаемой должности.
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