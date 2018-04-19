В Оренбургской области проводят проверку по факту попытки пересечения госграницы

Оренбургской области представители пограничной службы задержали двух выходцев из Центральной Азии, пытавшихся пересечь государственную границу со стороны Казахстана , сообщает Ria56.

Во время патрулирования участка на территории Первомайского района сотрудники регионального Погрануправления нашли и задержали злоумышленников. По словам нарушителей, они планировали попасть на территорию России для трудоустройства.

Как оказалось, оба иностранца не имеют права въезда. Их задержали. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.