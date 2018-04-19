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В Оренбургской области проводят проверку по факту попытки пересечения госграницы
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В Оренбургской области проводят проверку по факту попытки пересечения госграницы 

RT на русском 1 час назад
В Оренбургской области представители пограничной службы задержали двух выходцев из Центральной Азии, пытавшихся пересечь государственную границу со стороны Казахстана, сообщает Ria56.
Во время патрулирования участка на территории Первомайского района сотрудники регионального Погрануправления нашли и задержали злоумышленников. По словам нарушителей, они планировали попасть на территорию России для трудоустройства.
Как оказалось, оба иностранца не имеют права въезда. Их задержали. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее Nation News сообщало, что на границе с Финляндией из-за дебошира задержали поезд Москва — Хельсинки.
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