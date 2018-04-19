AFP: суд в Бразилии отклонил апелляцию экс-президента страны на приговор о коррупции 

ТАСС, 19 апреля. Бразильский суд отклонил в среду апелляцию защиты экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы на приговор по делу о коррупции, который предусматривает лишение свободы сроком на 12 лет. Об этом сообщило агентство AFP.
По его данным, апелляция, поданная в суд города Порту-Алегри на юге страны, носила «технический характер» и, даже в случае удовлетворения, не изменила бы обвинительный приговор бывшему главе государства. AFP отмечает, что это уже третья апелляция Лулы да Силвы, поданная в этот суд, и теперь его адвокаты могут обжаловать приговор в судах высшей инстанции.
Лула да Силва начал отбывать наказание по делу о коррупции в минувшую субботу. Он стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса. В конце января Федеральный региональный суд четвертого округа подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца.
Партия трудящихся в понедельник сообщила о намерении выдвинуть политика кандидатом на пост президента Бразилии вопреки решению суда об аресте.