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В Польше семерых белорусов избили за разговоры на русском языке
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В Польше семерых белорусов избили за разговоры на русском языке 

Российская Газета 29 минут назад
В Польше белорусов избили за то, что те разговаривали между собой на русском языке.
Как пишет РИА Новости, инцидент произошел в городе Голдап на северо-востоке страны. Пострадали семь человек, приехавших в Польшу на заработок. На них напали местные жители и жестоко избили. Один из гастарбайтеров получил бутылкой по голове.
Кроме того, злоумышленники распылили слезоточивый газ. Полицейские задержали троих агрессивных граждан. За применение насилия в отношении иностранцев им грозит наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.
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