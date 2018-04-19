В Польше семерых белорусов избили за разговоры на русском языке 

В Польше белорусов избили за то, что те разговаривали между собой на русском языке.
Как пишет РИА Новости, инцидент произошел в городе Голдап на северо-востоке страны. Пострадали семь человек, приехавших в Польшу на заработок. На них напали местные жители и жестоко избили. Один из гастарбайтеров получил бутылкой по голове.
Кроме того, злоумышленники распылили слезоточивый газ. Полицейские задержали троих агрессивных граждан. За применение насилия в отношении иностранцев им грозит наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.