Ещё
Президент подписал закон о введении новой меры пресечения в РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент подписал закон о введении новой меры пресечения в РФ 

Аргументы и Факты 55 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Фигурантам дел будут запрещать совершать определенные действия
Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под законом, согласно которому в РФ будет введена новая мера пресечения. Текст документа выложили на портале правовой информации.
Новой мерой пресечения будет запрет на определенные действия. К примеру, фигуранту дела могут запретить выходит из квартиры, разговаривать с определенными гражданами, использовать средства связи, управлять автомобилем и др.
При этом обвиняемый или подозреваемый будет обязан вовремя являться в суд или по вызовам следователя и дознавателя.
Срок, в течение которого будет действовать мера пресечения в отношении фигуранта дела, будет определять суд. По уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести мера пресечения не сможет действовать больше года, по делам о тяжких преступлениях — больше двух лет, об особо тяжких преступлениях — 36 месяцев.
Аргументы и Факты: последние новости
СКР подтвердил возбуждение нового дела против экс-замглавы ФСИН Суд продлил арест двум фигурантам дела о контрабанде кокаина из Аргентины Суд приступит к рассмотрению дела о нападении на Фельгенгауэр 18 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ввел новую меру пресечения135
Лондон выступил с новым обвинением к России79
Украине пророчат распад235
«Британия уничтожает улики по Солсбери»49
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение