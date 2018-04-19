Президент подписал закон о введении новой меры пресечения в РФ

Фигурантам дел будут запрещать совершать определенные действия

Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под законом, согласно которому в РФ будет введена новая мера пресечения. Текст документа выложили на портале правовой информации.

Новой мерой пресечения будет запрет на определенные действия. К примеру, фигуранту дела могут запретить выходит из квартиры, разговаривать с определенными гражданами, использовать средства связи, управлять автомобилем и др.

При этом обвиняемый или подозреваемый будет обязан вовремя являться в суд или по вызовам следователя и дознавателя.

Срок, в течение которого будет действовать мера пресечения в отношении фигуранта дела, будет определять суд. По уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести мера пресечения не сможет действовать больше года, по делам о тяжких преступлениях — больше двух лет, об особо тяжких преступлениях — 36 месяцев.