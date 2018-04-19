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Группу националистов из 19 участников признали виновной в убийствах и разбоях в Петербурге
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Группу националистов из 19 участников признали виновной в убийствах и разбоях в Петербурге 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Присяжные в Петербурге огласили вердикт группе националистов, состоящей из 19 человек, признав ее участников виновными в убийствах по мотивам расовой ненависти, грабежах и разбоях. Об этом в среду сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
"В Санкт-Петербургском городском суде огласили вердикт по уголовному делу. Все фигуранты признаны присяжными виновными во вмененных деяниях", — сказали в пресс-службе.
Все они обвинялись в грабежах, разбоях, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, убийствах по мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, вовлечении несовершеннолетних в преступную группу, а также в совершении преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. Один из эпизодов касается убийства в Петербурге мигранта из Узбекистана в 2013 году.
В опросном листе присяжных было 258 вопросов. Дело слушалось в закрытом режиме, поскольку на момент совершения преступлений не все обвиняемые достигли совершеннолетия.
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