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СК сообщил о задержании главы филиала «Комиэнерго» и его заместителя
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СК сообщил о задержании главы филиала «Комиэнерго» и его заместителя 

RT на русском 1 час назад
Следователи задержали заместителя генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» — директора филиала «Комиэнерго» и его заместителя, подозреваемых в совершении коммерческого подкупа в особо крупном размере.
Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по Республике Коми.
Отмечается, что уголовное дело по ч.8 ст.204 УК России было возбуждено по материалам регионального УФСБ.
«По данным следствия, фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от представителей коммерческих организаций в качестве коммерческого подкупа денежные средства на общую сумму более пяти миллионов рублей за оказание содействия, беспрепятственную приёмку и оплату работ по договорам подряда, заключённым между организациями и ПАО «МРСК Северо-Запада», — заявили в СК.
Отмечается, что в настоящее время фигурантам предъявили обвинения. В отношении них избраны меры пресечения.
Расследование продолжается при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ.
Ранее СК сообщил о задержании главного архитектора Краснодара.
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