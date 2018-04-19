Главу «Комиэнерго» задержали по обвинению в подкупе

По данным ведомства, руководитель энергетической компании и его заместитель получили от нескольких коммерческих организаций в общей сложности пять миллионов рублей за содействие, беспрепятственную приемку и оплату работ по договорам подряда.

Чиновникам предъявили обвинения в коммерческом подкупе, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (часть 8 статьи 204 УК).