Арест обвиняемого предложили согласовывать с прокурором

Он уточнил, что речь идет о необходимости дачи прокурором согласия на заключение под стражу, а также о возможности прокуратурам самостоятельно обращаться в суд за отменой или изменением меры пресечения. Напомним, что вопрос о заключении человека под стражу может решить только суд. Так что прокурор станет своего рода фильтром: следователю надо будет заручиться согласием надзорной инстанции, чтобы поставить перед судом вопрос об аресте подследственного.

Адвокат Игорь Бушманов в беседе с РИА Новости , что по его мнению, законопроект защитит права граждан и разгрузит суды.

Кстати, недавно вступили в силу поправки в УПК, дающие прокурорам полномочия напрямую просить суды о продлении срока содержания обвиняемых под стражей или домашним арестом. Ранее для этого им приходилось обращаться к следователю, только он мог подать ходатайство в суд. По словам экспертов, готовящиеся инициативы способны повысить роль прокурорского надзора за следствием.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, количество арестов в прошлом году уменьшилось. Суды удовлетворили 113 тысяч ходатайств об аресте, тогда как в 2016 году было санкционировано 123 тысячи арестов. Кроме того суды 210 тысяч раз продлевали арест. В 2016 году было удовлетворено 225 тысяч ходатайств о продлении ареста.