Омич угрожал продавцу поджогом магазина

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Сегодня, 20 апреля, в одном из магазинов в Кировском округе Омскау продовца произошёл конфликт с покупателем. Мужчина вошёл в помещение и начал громко барабанить по витрине. Ему сделала замечание продавец. В ответ на это мужчина стал угрожать поджогом торгового павильона.

Злоумышленник начал размахивать ножом. В этот момент женщина нажала под прилавком кнопку тревожной сигнализации. Дебошира задержали сотрудники Росгвардии. 33-летний задержанный ранее был судим за хулиганство, грабёж и разбой. Его передали в полицию.