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Омич угрожал продавцу поджогом магазина
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Омич угрожал продавцу поджогом магазина 

АиФ-Омск 43 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Сегодня, 20 апреля, в одном из магазинов в Кировском округе Омскау продовца произошёл конфликт с покупателем. Мужчина вошёл в помещение и начал громко барабанить по витрине. Ему сделала замечание продавец. В ответ на это мужчина стал угрожать поджогом торгового павильона.
Злоумышленник начал размахивать ножом. В этот момент женщина нажала под прилавком кнопку тревожной сигнализации. Дебошира задержали сотрудники Росгвардии. 33-летний задержанный ранее был судим за хулиганство, грабёж и разбой. Его передали в полицию.
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Средняя зарплата омичей увеличилась на 5,3 % У омских организаций изъяли имущество на 423 млн рублей за неуплату налогов Омские полицейские изъяли 2 тыс. бутылок контрафактного алкоголя
 Ещё 2 источника 
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