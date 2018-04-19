Суд избрал меру пресечения пятерым обвиняемым в похищении коллеги на северо-востоке столицы

«По версии следствия, в ноябре 2017 г. соучастники в возрасте от 26 до 36 лет из корыстных побуждений разработали преступный план по похищению своего коллеги по работе. Днем 27 ноября злоумышленники, находясь на парковочной зоне территории СНТ «Северянин», применили насилие и посадили потерпевшего в машину. Затем они вывезли коллегу в лесополосу и потребовали 60 тыс. руб. Получив от похищенного согласие о передачи денежных средств, обвиняемые скрылись с места происшествия, освободив мужчину», — сказала собеседница агентства.

Злоумышленников задержали и предъявили им обвинения в похищении человека из корыстных побуждений и вымогательстве. По ходатайству следствия четверо фигурантов арестованы, еще один фигурант помещен под домашний арест. Расследование продолжается.