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Суд избрал меру пресечения пятерым обвиняемым в похищении коллеги на северо-востоке столицы
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Суд избрал меру пресечения пятерым обвиняемым в похищении коллеги на северо-востоке столицы 

Агентство «Москва» 35 минут назад
Суд избрал меру пресечения пятерым обвиняемым в похищении человека на северо-востоке столицы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«По версии следствия, в ноябре 2017 г. соучастники в возрасте от 26 до 36 лет из корыстных побуждений разработали преступный план по похищению своего коллеги по работе. Днем 27 ноября злоумышленники, находясь на парковочной зоне территории СНТ «Северянин», применили насилие и посадили потерпевшего в машину. Затем они вывезли коллегу в лесополосу и потребовали 60 тыс. руб. Получив от похищенного согласие о передачи денежных средств, обвиняемые скрылись с места происшествия, освободив мужчину», — сказала собеседница агентства.
Злоумышленников задержали и предъявили им обвинения в похищении человека из корыстных побуждений и вымогательстве. По ходатайству следствия четверо фигурантов арестованы, еще один фигурант помещен под домашний арест. Расследование продолжается.
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