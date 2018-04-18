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Суд арестовал до 8 июня обвиняемого в покушении на убийство женщины и ее сына на юго-западе столицы
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Суд арестовал до 8 июня обвиняемого в покушении на убийство женщины и ее сына на юго-западе столицы 

Агентство «Москва» 40 минут назад
Гагаринский районный суд столицы арестовал мужчину, обвиняемого в покушении на убийство женщины и ее сына на юго-западе столицы до 8 июня 2018 г., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда.
«18 апреля 2018 г. Гагаринским районным судом Москвы в отношении Алексея Карпова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 июня 2018 г.», — говорится в сообщении.
Ранее старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова сообщала Агентству «Москва», что, по версии следствия, днем 8 апреля 2018 г. 46-летний мужчина, находясь у подъезда жилого дома на ул. Гарибальди, напал на проходящую мимо женщину с сыном и произвел выстрелы из имевшегося при нем оружия в область лица каждому из потерпевших. Сын попытался скрыться в продуктовом магазине, однако подозреваемый догнал его и начал наносить ему удары битой в область головы и туловища. Сотрудники магазина выбежали на улицу и увидели сотрудников полиции, которые пресекли противоправные действия нападавшего.
После случившегося женщину и ее сына доставили в городскую больницу, а в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух человек.
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