Фальшивомонетчика, обманувшего заключенного, осудят в Нижнем Новгороде

Суд Советского района начал рассмотрение уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины, который обвиняется в мошенничестве.

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в прокуратуре Советского района.

По данным следствия, в 2015 году 53-летний уроженец Дагестана отбывал наказание в ИК-5 в Нижнем Новгороде за сбыт фальшивых денег. Там он познакомился с 43-летним уроженцем Армении , отбывавшим 22-летний срок за совершение убийства, разбойного нападения, незаконного хранения оружия и похищение документов, у которого отсутствовал паспорт гражданина Российской Федерации

Фальшивомонетчик рассказал мужчине, что у него есть приятель в Дагестане, который за 74 тысячи рублей может быстро изготовить паспорт. Тот обратился к своей сожительнице, и некоторое время спустя женщина перевела уже освободившемуся фальшивомонетчику деньги. Получив деньги, мужчина пропал.

Женщина обратилась в полицию, и в отношении мошенника возбудили уголовное дело.

Напомним, трусливого фальшивомонетчика осудили в Нижнем Новгороде.