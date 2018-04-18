Ещё
Фальшивомонетчика, обманувшего заключенного, осудят в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фальшивомонетчика, обманувшего заключенного, осудят в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 59 минут назад
Фото: Newsroom24
Суд Советского района начал рассмотрение уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины, который обвиняется в мошенничестве.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в прокуратуре Советского района.
По данным следствия, в 2015 году 53-летний уроженец Дагестана отбывал наказание в ИК-5 в Нижнем Новгороде за сбыт фальшивых денег. Там он познакомился с 43-летним уроженцем Армении, отбывавшим 22-летний срок за совершение убийства, разбойного нападения, незаконного хранения оружия и похищение документов, у которого отсутствовал паспорт гражданина Российской Федерации.
Фальшивомонетчик рассказал мужчине, что у него есть приятель в Дагестане, который за 74 тысячи рублей может быстро изготовить паспорт. Тот обратился к своей сожительнице, и некоторое время спустя женщина перевела уже освободившемуся фальшивомонетчику деньги. Получив деньги, мужчина пропал.
Женщина обратилась в полицию, и в отношении мошенника возбудили уголовное дело.
Напомним, трусливого фальшивомонетчика осудили в Нижнем Новгороде.
Newsroom24: последние новости
Экс-худрук детского лагеря осужден за изнасилование мальчиков в Городецком районе 1,3 млн рублей похитил директор дзержинского ДУКа Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород подростка из Перми
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СК показал результаты расследования по Скрипалям112
Москва выступила с жестким требованием к ОЗХО241
Украине пророчат распад122
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Больной раком Караченцев дорого обходится жене27
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение