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Перед нападением на одноклассников школьник опубликовал видео о «Колумбайне»
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Перед нападением на одноклассников школьник опубликовал видео о «Колумбайне» 

Вести.Ru 13 часов назад
Фото: Вести.Ru
В Интернете появилось видео инцидента в школе Стерлитамака. На нем видно, что перед школой стоит толпа школьников, а из здания стелется белый дым.
Сегодня утром ученик 9-го класса пришел в школу с канцелярским ножом. Артему Т. 17 лет, он учится в коррекционном классе. По данным ТАСС, нападавший с конца февраля размещал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографии и видео, посвященные убийствам и ненависти. А непосредственно перед тем, как пойти в школу, он опубликовал видео о нападении на американскую школу «Колумбайн». Часть данных он стер со своей страницы 16 апреля. Последняя запись размещена в среду около 06:00.
Как сообщила старший помощник руководителя СК РФ по Башкирии Светлана Абрамова, подросток зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учительнице.
После этого подросток разлил горючее вещество, поджег кабинет и нанес себе ножевое ранение. Все дети, испугавшись, сначала забились в небольшую коморку, которая оборудована в классе, и закрылись там. Позже их вывели оттуда учителя.
В здании сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. От пожара никто не пострадал.
По словам местной жительницы Ирины Вихляевой, сейчас территория учреждения оцеплена полицейскими.
"На месте очень много полицейских, силовиков, спасателей и врачей, также подъезжают родители школьников, хотят выяснить обстоятельства произошедшего, но к школе никого не подпускают", — рассказала Вихляева РИА Новости.
В больницу из школы были доставлены четыре человека: учительница, которая получила ножевое ранение, ученица с ранением руки, девочка, которая выпрыгнула из окна, и сам нападавший. Они находятся в состоянии средней тяжести. По некоторым данным, пострадавшая 29-летняя учительница информатики Екатерина П. в прошлом году стала «Учителем года».
В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы. В школу также выехал глава Башкирии Рустэм Хамитов, передает "Интерфакс".
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