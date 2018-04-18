Мобильные телефоны на 1млн долларов украли в аэропорту Бразилии

Грабители похитили партию мобильных телефонов последнего поколения из международного аэропорта Галеан в бразильском Рио‐де‐Жанейро. Ущерб составил один миллион долларов США. Об этом сообщил «Интерфакс».

В объектив камер видеонаблюдения попали трое злоумышленников, которые для совершения своего преступного замысла переоделись в форму сотрудников грузовой зоны аэропорта.

Они без труда вошли в грузовой отсек и похитили партию гаджетов.

Полиция Бразилии отказалась комментировать этот инцидент. Это уже второе крупное ограбления в аэропортах Бразилии.

Сотрудники бразильской полиции провели широкомасштабную операцию против организованных преступных сообществ в Рио‐де‐Жанейро. В итоге, четыре бандита ликвидированы, около 80 задержаны.