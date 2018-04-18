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Мобильные телефоны на 1млн долларов украли в аэропорту Бразилии
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Мобильные телефоны на 1млн долларов украли в аэропорту Бразилии 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Грабители похитили партию мобильных телефонов последнего поколения из международного аэропорта Галеан в бразильском Рио‐де‐Жанейро. Ущерб составил один миллион долларов США. Об этом сообщил «Интерфакс».
В объектив камер видеонаблюдения попали трое злоумышленников, которые для совершения своего преступного замысла переоделись в форму сотрудников грузовой зоны аэропорта.
Они без труда вошли в грузовой отсек и похитили партию гаджетов.
Полиция Бразилии отказалась комментировать этот инцидент. Это уже второе крупное ограбления в аэропортах Бразилии.
Сотрудники бразильской полиции провели широкомасштабную операцию против организованных преступных сообществ в Рио‐де‐Жанейро. В итоге, четыре бандита ликвидированы, около 80 задержаны.
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