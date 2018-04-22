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Москвич незаконно зарегистрировал в своей квартире на востоке Москвы 15 иностранцев
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Москвич незаконно зарегистрировал в своей квартире на востоке Москвы 15 иностранцев 

Агентство «Москва» 1 час назад
«Резиновую» квартиру, на фиктивный учет в которой были незаконно поставлены 15 иностранцев, выявили полицейские на востоке столицы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
«В ходе отработки жилого сектора участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Ивановское выявили факт незаконного проживания иностранных граждан на территории Российской Федерации. Установлено, что 55-летний москвич за денежное вознаграждение незаконно поставил на учет в своей квартире, расположенной в одном из домов на Шоссе Энтузиастов, 15 иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут», — говорится в сообщении.
В ведомстве резюмировали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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