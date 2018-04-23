Две иконы и столовое серебро украли из квартиры пенсионера в центре Москвы

Как рассказали в ведомстве, днем 22 апреля в полицию обратился гражданин 1950 г. рождения, проживающий на ул. Александра Невского. «Как выяснили оперативники, неизвестный через балконную дверь проник в квартиру пожилого мужчины и похитил две иконы и столовые принадлежности из серебра. Материальный ущерб составил 650 тыс. руб.», — сообщили в столичном главке.

В МВД возбудили уголовное дело о краже, ведется розыск преступника.