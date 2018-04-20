Назначен новый глава следственного отдела в Ялуторовском районе 

В Тюменской области сменили руководителя следственного отдела одного из крупных районов — Ялуторовского. Приказом Следственного комитета Российской Федерации на должность главы межрайонного следственного отдела назначен Антон Диев.
Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.
Справка «ФедералПресс»:
Антон Диев окончил Тюменский юридический институт МВД РФ. На службу в органы СК принят в 2009 году на должность старшего следователя следственного отдела по Калининскому административному округу Тюмени. Занимал различные должности. За период работы в органах Следственного комитета зарекомендовал себя с положительной стороны.