В. Путин подписал закон о введении новой меры пресечения «запрет определенных действий»

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) РФ , дополняющие список мер пресечения новым видом — «запретом определенных действий». Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Согласно документу, главу 13 Уголовно-процессуального кодекса РФ дополнили новой мерой пресечения — «запрет определенных действий», которой предусмотрена возможность ограничения прав и свобод обвиняемого (подозреваемого), за исключением его изоляции в жилом помещении.

В соответствии с документом, запрет определенных действий в качестве меры пресечения должен избираться по решению суда в порядке, установленном ст. 108 УПК, за исключением требований, связанных с видом и размером наказания, квалификацией преступления, возрастом подозреваемого или обвиняемого.

Законом определяются предельные сроки применения данной меры: по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести — 12 месяцев, о тяжких преступлениях — 24 месяца, об особо тяжких преступлениях — 36 месяцев.

В соответствии с документом, суд с учетом данных о личности подозреваемого или обвиняемого, фактических обстоятельств уголовного дела и представленных сторонами сведений при избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий может возложить следующие запреты: выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает; находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них; общаться с определенными лицами; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и интернет; управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Отмечается, что время применения запрета определенных действий по общему правилу в срок содержания под стражей включаться не должно. Также предусматриваются соотношение срока применения данной меры и срока содержания под стражей при запрете выхода из жилого помещения — два дня к одному дню. Предусматривается возможность суда при избрании меры пресечения в виде залога или в виде домашнего ареста возлагать на подозреваемого или обвиняемого обязанность по соблюдению одного или нескольких запретов.

Домашний арест заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением запретов и осуществлением за ним контроля.

В случае нарушения подозреваемым или обвиняемым возложенных на него запретов, отказа от применения к нему аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля или умышленного повреждения, уничтожения, нарушения целостности указанных средств, суд по ходатайству следователя или дознавателя, а в период судебного разбирательства по представлению контролирующего органа может изменить эту меру пресечения на более строгую.