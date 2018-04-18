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В. Путин подписал закон о введении новой меры пресечения «запрет определенных действий»
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В. Путин подписал закон о введении новой меры пресечения «запрет определенных действий» 

Агентство «Москва» 21 минуту назад
Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) РФ, дополняющие список мер пресечения новым видом — «запретом определенных действий». Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
«Федеральный закон принят Государственной думой 5 апреля 2018 г., одобрен Советом Федерации 11 апреля 2018 г.», — говорится в сообщении.
Согласно документу, главу 13 Уголовно-процессуального кодекса РФ дополнили новой мерой пресечения — «запрет определенных действий», которой предусмотрена возможность ограничения прав и свобод обвиняемого (подозреваемого), за исключением его изоляции в жилом помещении.
В соответствии с документом, запрет определенных действий в качестве меры пресечения должен избираться по решению суда в порядке, установленном ст. 108 УПК, за исключением требований, связанных с видом и размером наказания, квалификацией преступления, возрастом подозреваемого или обвиняемого.
Законом определяются предельные сроки применения данной меры: по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести — 12 месяцев, о тяжких преступлениях — 24 месяца, об особо тяжких преступлениях — 36 месяцев.
В соответствии с документом, суд с учетом данных о личности подозреваемого или обвиняемого, фактических обстоятельств уголовного дела и представленных сторонами сведений при избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий может возложить следующие запреты: выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает; находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них; общаться с определенными лицами; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и интернет; управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Отмечается, что время применения запрета определенных действий по общему правилу в срок содержания под стражей включаться не должно. Также предусматриваются соотношение срока применения данной меры и срока содержания под стражей при запрете выхода из жилого помещения — два дня к одному дню. Предусматривается возможность суда при избрании меры пресечения в виде залога или в виде домашнего ареста возлагать на подозреваемого или обвиняемого обязанность по соблюдению одного или нескольких запретов.
Домашний арест заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением запретов и осуществлением за ним контроля.
В случае нарушения подозреваемым или обвиняемым возложенных на него запретов, отказа от применения к нему аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля или умышленного повреждения, уничтожения, нарушения целостности указанных средств, суд по ходатайству следователя или дознавателя, а в период судебного разбирательства по представлению контролирующего органа может изменить эту меру пресечения на более строгую.
Также законом предусматривается, что подозреваемый или обвиняемый не может быть ограничен в праве использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения с контролирующим органом, дознавателем, следователем. О каждом таком звонке в случае установления запретов, связанных с использованием средств связи, подозреваемый или обвиняемый информирует контролирующий орган.
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