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Петербуржец подозревается в изнасиловании пятилетней девочки
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Петербуржец подозревается в изнасиловании пятилетней девочки 

Свободная пресса 1 час назад
Накануне московские полицейские получили заявление от 34-летней женщины, в котором она обвинила знакомого мужчину в изнасиловании своей пятилетней дочери.
По словам женщины, преступление было совершено ещё 12 сентября 2017 года в квартире, расположенной на севере российской столицы, передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Сразу после получения информации о предполагаемом изнасиловании подозреваемого задержали. Им оказался 25-летний молодой человек, проживающий в Санкт-Петербурге.
В настоящее время он находится петербургском следственном изоляторе «Кресты».
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Почему так долго мать потерпевшей не обращалась в полицию, а также другие подробности этого дела, пока не сообщаются.
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