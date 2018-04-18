Петербуржец подозревается в изнасиловании пятилетней девочки

Накануне московские полицейские получили заявление от 34-летней женщины, в котором она обвинила знакомого мужчину в изнасиловании своей пятилетней дочери.

По словам женщины, преступление было совершено ещё 12 сентября 2017 года в квартире, расположенной на севере российской столицы , передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах

Сразу после получения информации о предполагаемом изнасиловании подозреваемого задержали. Им оказался 25-летний молодой человек, проживающий в Санкт-Петербурге

В настоящее время он находится петербургском следственном изоляторе «Кресты».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Почему так долго мать потерпевшей не обращалась в полицию, а также другие подробности этого дела, пока не сообщаются.

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