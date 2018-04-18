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В Москве мошенники продавали компаниям поддельные банковские гарантии
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В Москве мошенники продавали компаниям поддельные банковские гарантии 

Банки.ру 1 час назад
Главным следственным управлением Главного управления МВД России по Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению участников организованной группы в хищении денежных средств организаций под видом оказания услуг по предоставлению банковских гарантий. Об этом сообщили в столичном главке МВД.
По данным правоохранителей, фигуранты разместили в Интернете недостоверную информацию об оказании агентских услуг по предоставлению банковских гарантий. Далее в ходе телефонных переговоров и переписки по электронной почте сообщники убедили обратившегося к ним генерального директора коммерческого предприятия в возможности организовать предоставление банковской гарантии одного из столичных банков на сумму более 2 млн рублей за вознаграждение.
После того как на расчетный счет компании, подконтрольной злоумышленникам, были перечислены денежные средства в размере более 94 тыс. рублей, руководитель организации получил банковскую гарантию, верифицированное письмо и соглашение о предоставлении банковской гарантии, которые указанным банком не выдавались и являлись поддельными.
Аналогичным образом обвиняемые похитили свыше 683 тыс. рублей еще у двух компаний.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»), объединенные в одно производство. К уголовной ответственности привлечены шесть участников организованной группы.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
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