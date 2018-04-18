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В Смоленске двое с кастетом избили подростка
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В Смоленске двое с кастетом избили подростка 

Газета.Ru 1 час назад
В Смоленске возбуждено уголовное дело после нападения подростков с кастетом на сверстника, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Следственного комитета.
"Возбуждено уголовное дело по факту совершения разбойного нападения на 13-летнего мальчика по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК (разбой)", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, двое несовершеннолетних около торгового центра «Макси» напали на незнакомого им 13-летнего мальчика. Подростки сняли с него куртку и кепку, избили кастетом и скрылись. Нападавшими оказались местные жители 13 и 15 лет.
В настоящее время один из подозреваемых, достигший возраста уголовной ответственности, задержан.
Ранее в Башкирии ученик напал на школу и поджег класс.
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