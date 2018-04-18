В Крыму воровка с опытом обчистила кассу продуктового магазина

СИМФЕРОПОЛЬ , 18 апр — РИА Новости Крым . В Симферополе сотрудники полиции задержали жительницу Евпатории по подозрению в краже из кассы одного из городских магазинов 6,8 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Симферополю.

Как уточняется в сообщении, о пропаже указанной суммы правоохранителям крымской столицы сообщил директор одного из продуктовых магазинов.

По подозрению в преступлении была задержана 38-летняя евпаторийка, ранее судимая за имущественные преступления. Злоумышленница призналась, что проходила стажировку на должность продавца в данном магазине.

"Воспользовавшись моментом, когда все работники были заняты, она забрала из кассы деньги и покинула торговое заведение. Похищенные денежные средства задержанная потратила на собственные нужды", — уточнили в пресс-службе.