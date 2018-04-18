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В Крыму воровка с опытом обчистила кассу продуктового магазина
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В Крыму воровка с опытом обчистила кассу продуктового магазина 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости Крым. В Симферополе сотрудники полиции задержали жительницу Евпатории по подозрению в краже из кассы одного из городских магазинов 6,8 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Симферополю.
Как уточняется в сообщении, о пропаже указанной суммы правоохранителям крымской столицы сообщил директор одного из продуктовых магазинов.
По подозрению в преступлении была задержана 38-летняя евпаторийка, ранее судимая за имущественные преступления. Злоумышленница призналась, что проходила стажировку на должность продавца в данном магазине.
"Воспользовавшись моментом, когда все работники были заняты, она забрала из кассы деньги и покинула торговое заведение. Похищенные денежные средства задержанная потратила на собственные нужды", — уточнили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Женщине грозит до 2 лет лишения свободы.
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