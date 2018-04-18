Экс-мэра Олега Кондрашова заподозрили во взятках. Он отрицает вину и лечится за границей 

Сообщалось, что чиновники обвиняются в получении взятки в размере 15 млн рублей, превышении служебных полномочий, связанных с махинациями в сфере муниципальных ритуальных услуг.
Сообщается, что Владимир Привалов задержан сотрудниками правоохранительных органов. Олег Кондрашов, по неподтвержденной информации, находится за пределами России.
Олег Кондрашов через агенство НИА «Нижний Новгород» высказал свою позицию.
— Следственные органы в 2015 году детально проверили вопрос по кладбищам и состава преступления не нашли, — сказал НИА «Нижний Новгород» генеральный директор телекомпании «Волга», экс-глава администрации города Олег Кондрашов. Подозрение в продаже каких-либо должностей или получение взяток я полностью отрицаю. Этого не было.
В организации преследования, которому он подвергался в 2015 году, Кондрашов обвинил заключенного под стражу Олега Сорокина.
— Получается, что то преследование, которое в 2015 году против меня пытался организовать Олег Валентинович Сорокин, сегодня вновь зачем-то возобновляется. Три года назад следственные органы детально проверяли все аспекты этого дела, в том числе, проводились экспертизы. Состава преступления не нашли. Зачем и кому понадобилось вновь возвращаться к этой теме, я ответить не могу. Следствие пусть разбирается, — подчеркнул он.
О своем пребывании за границей бывший чиновник сообщил следующее:
— В данный момент я нахожусь на лечении за границей, мне была сделана хирургическая операция и сейчас я прохожу процесс восстановления. Он идет уже длительный период. До моего отъезда никаких вопросов ко мне со стороны следствия не было, — подытожил Олег Кондрашов.
На наш запрос о возбуждении уголовных дел в ГУ МВД по Нижегородской области ответили, что таких дел по их ведомству не числится.