Экс-мэра Олега Кондрашова заподозрили во взятках. Он отрицает вину и лечится за границей

Сообщалось, что чиновники обвиняются в получении взятки в размере 15 млн рублей, превышении служебных полномочий, связанных с махинациями в сфере муниципальных ритуальных услуг.

— Следственные органы в 2015 году детально проверили вопрос по кладбищам и состава преступления не нашли, — сказал НИА «Нижний Новгород» генеральный директор телекомпании «Волга», экс-глава администрации города Олег Кондрашов. Подозрение в продаже каких-либо должностей или получение взяток я полностью отрицаю. Этого не было.

В организации преследования, которому он подвергался в 2015 году, Кондрашов обвинил заключенного под стражу Олега Сорокина

— Получается, что то преследование, которое в 2015 году против меня пытался организовать Олег Валентинович Сорокин, сегодня вновь зачем-то возобновляется. Три года назад следственные органы детально проверяли все аспекты этого дела, в том числе, проводились экспертизы. Состава преступления не нашли. Зачем и кому понадобилось вновь возвращаться к этой теме, я ответить не могу. Следствие пусть разбирается, — подчеркнул он.

О своем пребывании за границей бывший чиновник сообщил следующее:

— В данный момент я нахожусь на лечении за границей, мне была сделана хирургическая операция и сейчас я прохожу процесс восстановления. Он идет уже длительный период. До моего отъезда никаких вопросов ко мне со стороны следствия не было, — подытожил Олег Кондрашов.